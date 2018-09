Le contenu suivant a été fourni par des partenaires externes. Nous ne pouvons ainsi pas garantir son accessibilité à tous les utilisateurs.

Ce contenu a été publié le 21 septembre 2018 16:58 21. septembre 2018 - 16:58

La troisième édition du Festival du livre suisse se déroule à la Médiathèque Valais à Sion jusqu'à dimanche. Pilier de la programmation: la littérature de voyage.

Le festival accueille une quarantaine d'auteurs venus de toute la Suisse. Ils rencontreront, échangeront et débattront avec le public.

Parmi eux, Nicolas Feuz, Anne-Frédérique Rochat, Daniel de Roulet, Amélie Plume ou encore Etienne Barilier. Un hommage spécial sera rendu à Nicolas Bouvier, "écrivain genevois mythique et inspirateur de toute une génération d'auteurs actuels, disparu il y a 20 ans", indique le festival.

Le salon du livre de Genève a essaimé et mis sur pied en 2016 trois festivals littéraires thématiques: le festival du livre suisse à Sion, le festival du polar à Lausanne et le festival du livre romantique au Château de Chillon (VD). A Sion, l'expérience a été reconduite en 2017 et cette année.

