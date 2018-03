Le contenu suivant a été fourni par des partenaires externes. Nous ne pouvons ainsi pas garantir son accessibilité à tous les utilisateurs.

Ce contenu a été publié le 10 février 2018 09:14 10. février 2018 - 09:14

Nathalie von Siebenthal a pu faire vibrer le public suisse pour l'épreuve d'ouverture des JO de Pyeongchang, le skiathlon sur 15 km.

La Bernoise a réussi une des meilleures courses de sa jeune carrière avec un 6e rang, à 17'' de la championne olympique, la Suédoise Charlotte Kalla, et à 7 secondes du podium.

Par deux fois, von Siebenthal s'est permis de luxe de mener la course, devant des grandes dames comme la Norvégienne Marit Björgen, sextuple championne olympique (et 2e ce samedi), et Kalla, qui a décroché son 3e sacre aux JO. Mais lorsque la Suédoise a placé son attaque, tout en cadence, vers le 10e km, von Siebenthal a affiché une certain déficit en puissance pour avoir une chance au finish.

Elle a néanmoins pu croire au podium jusqu'à 1 km de l'arrivée. De quoi confirmer son statut d'espoir né de son titre M23 il y a trois ans. La fondeuse de Lauenen, près de Gstaad, a obtenu le deuxième meilleur résultat individuel d'une Suissesse en fond dans l'histoire des Jeux, après la 4e place de Christine Gilli-Brügger à Calgary en 1988, sur 20 km.

Elle n'a pas tout a fait réédité son 4e rang des Mondiaux 2017 à Lahti, en skiathlon toujours, mais a démontré qu'il faudra compter avec elle à l'avenir. Von Siebenthal (24 ans) est une des rares, avec les Américaines, à pouvoir contester l'hégémonie des Nordiques.

Kalla, six ans après son sacre de Vancouver sur 10 km, a décroché son 2e titre olympique individuel, son 3e en tout avec le relais. Elle avait très peu couru cet hiver jusque-là, renonçant par exemple au Tour de Ski. Sa préparation très ciblée lui aura permis d'empêcher Marit Björgen d'ajouter une nouvelle médaille d'or à son formidable palmarès. La Norvégienne, 2e à 7'',en reste à six, pour un total de 11 podiums olympiques. La Finlandaise Krista Pärmäkoski a pris la médaille de bronze.

La Lucernoise Nadine Fähndrich s'est classée 27e.

Neuer Inhalt Horizontal Line