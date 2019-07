A l'occasion de sa troisième épreuve après la naissance de son troisième enfant, Nicola Spirig s'est imposée à l'occasion du Zurich Triathlon, disputé sur la distance olympique.

La championne olympique a mené la course de bout en bout. Elle a gagné avec 4'22'' d'avance sur la Suissesse Imogen Simmonds, qui est qualifiée pour l'Ironman de Hawaï. "Je suis satisfaite, a expliqué la Zurichoise après la course. Je suis descendu ce matin de St-Moritz et j'ai pu nager avec les hommes et j'ai effectué un bon parcours en vélo. Il y a seulement dans la course à pied où j'ai ressenti quelques petits problèmes musculaires." La médaillée d'or de Londres en 2012 n'a été précédée que par deux hommes sur la ligne, Fabian Dutli et Adrian Haller.

Spirig va retourner poursuivre son entraînement à St-Moritz et disputera d'ailleurs le triathlon de la station grisonne le 11 août. Ensuite, elle s'alignera dans la grande finale de la série mondiale le 31 août à Lausanne.

Neuer Inhalt Horizontal Line