Le contenu suivant a été fourni par des partenaires externes. Nous ne pouvons ainsi pas garantir son accessibilité à tous les utilisateurs.

Ce contenu a été publié le 4 juillet 2018 21:48 04. juillet 2018 - 21:48

Stan Wawrinka se trouve en bien mauvaise posture à Wimbledon. Le Vaudois est mené deux manches à zéro par l'Italien Thomas Fabbiano lors d'une partie interrompue par la pluie, et qui reprendra jeudi.

Le joueur de St-Barthélemy a beaucoup souffert face à un joueur issu des qualifications, et qui vaut assurément mieux que son 133e rang à l'ATP. Stan Wawrinka n'aurait toutefois pas rencontré autant de problèmes, s'il avait évolué au même niveau que lundi, lors d'un 1er tour plein de promesses face à Grigor Dimitrov.

Ce niveau-là, l'ancien no 3 mondial, retombé au 224e rang, ne l'a pas retrouvé mercredi sur le court no 3. Trop brouillon et parfois pataud, il a aussi manqué de tranchant dans les moments importants. Comment a-t-il pu, par exemple, laisser filer le tie-break de la manche initiale, dans lequel il a mené 6/2 ? Il a évidemment manqué de chance sur ces balles de set, notamment quand un retour de Fabbiano a touché la bande du filet à 6/5, mais cela n'explique pas tout: Wawrinka manque encore de mordant.

Cela s'est reproduit juste avant l'interruption due à la pluie, lorsque le Vaudois a bénéficié de deux nouvelles balles de set à 6-5 sur le service de Fabbiano dans le troisième manche. Deux occasions à nouveau galvaudées par une grosse erreur en coup droit puis un revers boisé.

Les deux joueurs ont ensuite patienté pendant près de deux heures, avant que les organisateurs n'interrompent définitivement leur match pour la journée.

Du coup, Stan Wawrinka devra reprendre la partie jeudi sur un score défavorable, lui qui est mené 7-6 (9/7) 6-3 5-5 40A. Peut-il renverser la situation ? Evidemment, le triple vainqueur en Grand Chelem ayant déjà effectué de tel come-back dans sa carrière. Il devra, pour cela, s'inspirer des derniers jeux de sa journée, durant lesquels il s'est (un peu) rapproché du niveau qui a été le sien par le passé.

Neuer Inhalt Horizontal Line