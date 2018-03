Le contenu suivant a été fourni par des partenaires externes. Nous ne pouvons ainsi pas garantir son accessibilité à tous les utilisateurs.

Ce contenu a été publié le 30 mars 2014 15:37 30. mars 2014 - 15:37

Genève - Lausanne-Sport est revenu à quatre points d'un FC Sion qu'il accueillera dimanche prochain. Les Lausannois se sont imposés 3-0 sur la pelouse du FC Zurich, lors de la 27e journée de Super League.

C'est sur une reprise instantanée de Ravet à la 25e que le LS a, logiquement, ouvert le score au Letzigrund. Les Vaudois auraient même pu frapper plus tôt, si Vukusic avait fait preuve d'un peu plus de promptitude à la conclusion d'une belle action initiée par Tafer et poursuivie par Facchinetti (23e). Une action symbole d'une formation qui retrouve peu à peu le plaisir de jouer et qui commence de croire en ses chances.

Un peu émoussé par sa demi-finale de Coupe de Suisse marathon contre Thoune mercredi (5-4 tab), le FCZ s'est repris après le 1-0. Il a du reste bénéficié de deux occasions nettes par Pedro Henrique (40e/bonne sortie du portier Barroca) et Schönbächler (42e/tir de peu au-dessus), mais surtout d'un penalty à la 55e, tiré sur l'extérieur du poteau par Rikan. Autre poteau, à la 59e, sur un centre de Gavranovic...

Le LS n'en demandait pas tant et s'est définitivement mis à l'abri à la 61e, sur une magnifique frappe de Tafer prise de plus de vingt mètres et ne laissant aucune chance à Da Costa. Un Da Costa pas aidé par son défenseur Texeira sur le 3-0 signé Ravet à la 75e.

Invaincu en championnat sur son synthétique depuis le 25 septembre, Thoune a trouvé son maître à la Stockhorn Arena. Les Bernois ont été battus 3-1 par les Grasshoppers, lesquels reviennent à égalité de points avec Bâle en tête du classement alors que les Rhénans affrontent Lucerne à 16h00.

Tout s'est déroulé plutôt vite dans l'Oberland. GC a inscrit le 1-0 sur penalty par Gashi à la 56e. Une minute plus tard, Ferreira a pu égaliser à la suite d'un mauvais renvoi de la tête de Pavlovic, qui avait précédemment et habillement obtenu le penalty. Puis l'inévitable Munas Dabbur y est également allé de son but, à la 63e, tout comme Michael Lang à la 77e.

