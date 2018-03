Le contenu suivant a été fourni par des partenaires externes. Nous ne pouvons ainsi pas garantir son accessibilité à tous les utilisateurs.

Nashville et New Jersey sont revenus de loin avant de connaître les joies de la victoire mardi en NHL.

Les Predators se sont imposés 4-3 après prolongation face à St-Louis, qui menait 3-0 après deux tiers. Les Devils ont quant à eux battu Philadelphie 5-4 aux tirs au but, après avoir été menés 1-3 puis 2-4.

Nico Hischier a pris une part prépondérante dans la "remontada" des Devils. Le centre valaisan a inscrit le 3-4 à la 37e minute, 10 secondes seulement après le 4e but des Flyers. Il a ensuite été crédité d'un assist sur le 4-4, signé Taylor Hall à 1'21'' de la fin du temps réglementaire. Le no 1 de la dernière draft affiche désormais 10 buts et 24 assists à son compteur personnel.

New Jersey, qui restait sur quatre défaites consécutives et évoluait mardi sans Mirco Müller (surnuméraire), a forcé la décision dans le "shoot-out" sur une réussite de Drew Stafford. L'homme du match fut néanmoins Taylor Hall: l'attaquant canadien a signé un doublé, et a marqué au moins un point au cours de ses 15 derniers matches.

Un assist pour Josi

Le retour des Predators fut plus tonitruant encore. Menée 0-3 après 29'00'', la franchise du Tennessee n'a inscrit son premier but qu'à la 50e minute! Austin Watson a ensuite signé un doublé (55e et 56e), avant que Filip Forsberg ne donne la victoire à son équipe en transformant un penalty après 1'19'' en "overtime".

Nashville, qui a cueilli mardi son deuxième succès d'affilée pour rester dans le sillage du leader de la Conférence ouest Vegas, a aligné ses trois Suisses dans cette rencontre. Le capitaine Roman Josi s'est illustré, réussissant son 23e assist de la saison sur le 3-3. Yannick Weber et Kevin Fiala sont restés plus discrets.

Nino Niederreiter (Minnesota) et Dean Kukan (Columbus) ont également connu la victoire mardi. Le Wild a battu les New York Rangers 3-2, alors que les Blue Jackets sont allés s'imposer 4-1 sur la glace des New York Islanders. Timo Meier et les Sharks ont en revanche été battus par Arizona (1-2).

