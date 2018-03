Le contenu suivant a été fourni par des partenaires externes. Nous ne pouvons ainsi pas garantir son accessibilité à tous les utilisateurs.

Ce contenu a été publié le 1 mars 2018 07:50 01. mars 2018 - 07:50

Swiss Prime Site a amélioré ses revenus et ses profits en 2017. Le groupe immobilier soleurois a accru son bénéfice net hors réévaluation de 11,5% à la valeur record de 307,4 millions de francs.

Les produits d'exploitation ont également atteint un nouveau sommet en progressant de 10% à 1,15 milliard de francs, a annoncé jeudi Swiss Prime Site dans un communiqué. Tant l'immobilier que les sociétés connexes du groupe y ont contribué.

Le résultat d'exploitation (EBIT), hors réévaluation, s'est élevé à 404,8 millions de francs, contre 390,1 millions en 2016. Le conseil d'administration propose au titre de l'exercice écoulé le versement d'un dividende relevé de 10 centimes, de 3,80 francs par action.

Pour 2018, Swiss Prime Site table sur une augmentation du produit d'exploitation et de l'EBIT avant réévaluations. Le succès des locations et une nouvelle baisse du taux de vacance se traduiront par une hausse sensible des produits des locations immobilières, précise la société.

