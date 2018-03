Le contenu suivant a été fourni par des partenaires externes. Nous ne pouvons ainsi pas garantir son accessibilité à tous les utilisateurs.

Le concepteur genevois de logiciels bancaires Temenos va débourser 1,4 milliard de livres (1,8 milliard de francs) pour s'emparer de la société britannique Fidessa. Les conseils d'administration des deux entreprises sont parvenus à un accord sur les termes de l'offre.

Temenos avait annoncé la veille être en discussion avancée avec Fidessa. Les actionnaires de la firme britannique se voient proposer 35,67 livres sterling par action, soit une prime de 36,9% par rapport au cours de clôture de vendredi dernier. Ils recevront également dividende spécial de 79,7 pence au titre de l'exercice 2017.

L'opération est soumise au feu vert des autorités compétentes et à l'approbation des actionnaires de Fidessa. La transaction devrait être bouclée durant le premier semestre 2018, a précisé Temenos mercredi dans son communiqué.

Temenos a contracté un crédit de 1,43 milliard de livres sterling pour racheter Fidessa et envisage ensuite de procéder à une augmentation de capital afin de réduire sa dette. L'acquisition devrait avoir un effet positif sur les recettes et le bénéfice par action de Temenos en 2018 déjà.

Synergies

Fondé en 1981 et basé à Londres, le groupe Fidessa développe des logiciels et fournit des services pour le négoce et l'investissement notamment. En 2017, la société a réalisé un chiffre d'affaires de 353,9 millions de livres (+7%) et dégagé un bénéfice après impôts stable de 35,7 millions.

Sur une base pro forma, les deux entreprises ont réalisé un chiffre d'affaires combiné en 2017 de 1,23 milliard de dollars et un excédent brut d'exploitation (EBITDA) de 398 millions de dollars. La transaction débouchera sur des synergies équivalant à une économie de coûts annuelle de 60 millions.

