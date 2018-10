Le contenu suivant a été fourni par des partenaires externes. Nous ne pouvons ainsi pas garantir son accessibilité à tous les utilisateurs.

Le procès contre un membre présumé de la mafia calabraise, la 'Ndrangheta, s'est ouvert mardi matin devant le Tribunal pénal fédéral de Bellinzone. L'accusé répond notamment de participation à une organisation criminelle.

L'homme, âgé de 61 ans, marié et père de famille, lui-même d'origine calabraise, est notamment accusé par le procureur fédéral Sergio Mastroianni d'avoir participé, de 2003 à 2011 au moins, à plusieurs opérations organisées par la 'Ndrangheta en Suisse et en Italie. Cette organisation est considérée comme l'une des plus puissantes mafias du monde.

L'accusé répond également de recel et infraction aux lois fédérales sur les armes et les stupéfiants. Selon le Ministère public de la Confédération (MPC), il aurait notamment fourni des armes achetées illégalement en Suisse à la demande des clans mafieux calabrais basés dans la région de Milan.

Il transportait lui-même les armes en Calabre, à bord des voitures qu'il utilisait lors de ses déplacements. Selon le MPC l'accusé savait parfaitement que les armes étaient destinées aux activités criminelles de la 'Ndrangheta.

Trafic de drogues

Toujours selon l'accusation représentée par le procureur fédéral Sergio Mastroianni, le prévenu aurait utilisé les services de la mafia calabraise pour la surveillance armée de champs de cannabis en Suisse, dans le canton de Berne notamment.

Ce Biennois est en outre accusé d'avoir participé à de nombreuses réunions de la 'Ndrangheta en Lombardie et en Calabre, d'avoir assisté à des cérémonies d'affiliation de nouveaux membres et d'avoir activement pris part à l'opération dite "Crime de Turin". La mafia calabraise avait alors, de 2003 à 2004, commis plusieurs actions sanglantes à Turin et dans les environs.

Il doit enfin répondre d'infraction à la loi fédérale sur les stupéfiants pour le trafic de plusieurs kilos de cocaïne et de haschich.

