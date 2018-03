Le contenu suivant a été fourni par des partenaires externes. Nous ne pouvons ainsi pas garantir son accessibilité à tous les utilisateurs.

Ce contenu a été publié le 18 janvier 2018 02:21 18. janvier 2018 - 02:21

Malgré une baisse du nombre de personnes tuées en Irak et Syrie, le niveau de terrorisme et d'insurrection dans ces deux pays reste sans équivalent dans le monde.

Le nombre de personnes tuées lors d'attaques terroristes en Syrie et en Irak a fortement reculé en 2017. Les chiffres, cependant, ne prennent pas en compte le nombre de militants tués lors d'attaques, ni la totalité des victimes touchées par les frappes aériennes.

Au total en 2017, 3378 individus ont trouvé la mort en Irak à la suite d'attaques terroristes, soit un recul de 60% par rapport à 2016, une année particulièrement meurtrière, avec 8437 décès, indique un rapport publié jeudi par le Centre international d'analyse du terrorisme Jane (JTIC), basé à Londres. En Syrie, le nombre de morts a baissé de 44% l'année dernière, avec 3641 décès, contre 6477 en 2016.

Bien que l'organisation ultra-radicale sunnite Etat islamique (EI) ait perdu du terrain dans les deux pays en 2017, elle est toujours considérée comme le groupe terroriste le plus actif mondialement, en termes d'attentats réalisés, selon le JTIC.

Soumis à une "pression internationale grandissante", l'EI conduit désormais des opérations "de faible intensité, mais à un rythme plus soutenu" contre "les forces de sécurité ainsi que ses adversaires non gouvernementaux" dans des régions qui lui ont été reprises, a expliqué Matthew Henman, chef du centre de recherche.

Diminution globale

Les attentats commis par l'EI ont tué 6499 personnes l'année dernière, soit un recul de 40%, bien que le nombre d'attaques, 4612 au total, ait augmenté de 9%.

Malgré une baisse du nombre de personnes tuées en Irak et Syrie, le niveau de terrorisme et d'insurrection dans ces deux pays reste sans équivalent dans le monde. A titre comparatif, 2999 individus sont décédés en Afghanistan, 1466 en Somalie et 1092 au Yémen, en 2017.

Les résultats de l'enquête révèlent également une diminution globale du nombre de morts causé par des attentats, de 27'697 décès en 2016 à 18'475 l'année dernière.

