Ce contenu a été publié le 11 octobre 2018 08:18 11. octobre 2018 - 08:18

Timea Bacsinszky tient enfin son premier "vrai" succès depuis plus d'une année.

Ayant profité au tour précédant de l'abandon de son adversaire, la Vaudoise s'est cette fois-ci qualifiée "à la régulière" pour les quarts de finale du tournoi WTA de Tianjin en battant 1-6 6-3 7-5 la Japonaise Misaki Doi.

Cette victoire fera sans doute du bien à la tête puisqu'elle a dû être conquise de haute lutte, en plus de deux heures, face à la 154e joueuse mondiale. Bacsinszky, dominé en début de match, a su revenir puis a immédiatement pris les commandes en début de troisième manche. Et la Vaudoise (WTA 329) a tenu bon jusqu'au bout, malgré le forcing de Doi, une gauchère qu'elle rencontrait pour la première fois et qui avait effacé son break de retard pour recoller à 4-4.

Bacsinszky devra livrer en quart de finale un duel avec une des étoiles montantes du tennis, la Bélarusse Aryna Sabalenka (WTA 11). Les deux joueuses se sont déjà affrontées à une reprise, en Fedcup l'an dernier, et la Vaudoise l'avait emporté en deux sets. Mais Sabalenka a énormément progressé depuis, s'approchant semaine après semaine du top 10 mondial.

Privée de victoire sur le Circuit depuis 459 jours, soit du 7 juillet 2017 à mercredi et l'abandon de Danielle Collins à Tianjin, Bacsinszky serait bien inspirée de réussir un "coup" en Chine. Pour sa confiance, pour son classement, pour enfin se relancer après de nombreux mois de galère.

