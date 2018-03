Le contenu suivant a été fourni par des partenaires externes. Nous ne pouvons ainsi pas garantir son accessibilité à tous les utilisateurs.

L'Italien Damiano Caruso est le premier leader de Tirreno-Adriatico. Sa formation BMC s'est imposée dans la première étape, un contre-la-montre par équipes de 21,5 km à Lido Di Camaiore.

C'est la troisième année d'affilée que l'équipe américaine BMC remporte le chrono par équipes inaugural de la Course aux Deux Mers. La BMC, pour qui les Suisses Stefan Küng et Michael Schär ont été lâchés par leurs coéquipiers, a devancé l'équipe australienne Mitchelton-Scott de quatre secondes et la Team Sky de Chris Froome de neuf secondes.

Cette victoire d'étape est une belle consolation pour BMC, qui se présente sans son leader annoncé Richie Porte. L'Australien a déclaré forfait il y a moins d'une semaine à cause d'une infection respiratoire.

"Sans Richie, c'est un peu plus dur pour nous. On va prendre la course jour après jour et aujourd'hui on est très heureux", a reconnu Caruso après l'arrivée.

"On est des outsiders. Greg (Van Avermaet) peut viser des étapes et le général est possible aussi", a ajouté l'Italien, qui compte aussi dans son équipe l'Australien Rohan Dennis, deuxième de la course l'an dernier.

Derrière l'équipe américaine, la surprise est venue de la formation Mitchelton d'Adam Yates, qui a pris une belle deuxième place sur les 21 kilomètres totalement plats du parcours. Avec seulement neuf secondes de retard, Froome et la Sky peuvent aussi être satisfaits après cette première étape.

Parmi les autres grands noms au départ, Tom Dumoulin n'est qu'à 25 secondes avec la Sunweb, alors que Vincenzo Nibali (Bahrain Merida), Fabio Aru (UAE Emirates) ou Rigoberto Uran (Education First) ont tous abandonné entre 45 et 50 secondes.

Le retard est plus important pour Romain Bardet avec la 17e place de son équipe AG2R, qui a fini avec 1'04 de retard.

Mais c'est surtout pour Mark Cavendish que cette première étape a été le plus pénible. Victime d'une chute, le Britannique a fini l'étape le visage tuméfié, loin de ses équipiers et sur un vélo normal. Cavendish, qui avait déjà chuté il y a deux semaines au Tour d'Abou Dhabi, était également touché à la jambe droite et à l'épaule gauche. Son équipe Dimension-Data a annoncé qu'il avait été conduit à l'hôpital pour des examens.

Jeudi, la deuxième étape, disputée sur 167 kilomètres entre Camaiore et Follonica, semble réservée aux sprinters.

