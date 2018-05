Le contenu suivant a été fourni par des partenaires externes. Nous ne pouvons ainsi pas garantir son accessibilité à tous les utilisateurs.

Ce contenu a été publié le 18 mai 2018 06:49 18. mai 2018 - 06:49

Fernando Gaviria (Quick-Step) s'est offert jeudi sa deuxième victoire d'étape dans le Tour de Californie 2018. Le Colombien a une nouvelle fois dominé le Slovaque Peter Sagan (Bora).

Comme lors de la première étape dimanche à Long Beach, Gaviria (23 ans) a terminé devant l'Australien Caleb Ewan (Mitchelton), tandis que Sagan, détenteur du record de victoires d'étapes dans l'épreuve (16), a dû encore se satisfaire de la 3e place.

Il ne reste plus à Sagan, triple champion du monde en titre et vainqueur du dernier Paris-Roubaix, que deux étapes, dont la 7e et dernière samedi à Sacramento, pour agrandir sa collection de victoires dans la course par étapes la plus importante du calendrier américain.

Le classement général est inchangé avec l'Américain Tejay van Garderen (BMC), leader depuis son succès dans la 4e étape, devant le Colombien Egan Bernal (Sky), relégué à 23 secondes.

La victoire finale va se jouer vendredi lors de la 6e et avant-dernière étape, longue de 196,5 km avec cinq cotes, dont une de 2e catégorie à six kilomètres de l'arrivée au bord du lac Tahoe.

