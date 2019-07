On ignore à ce stade les circonstances du drame qui s'est déroulé derrière cette porte.

L'homme qui aurait abattu son épouse et leurs deux enfants jeudi dernier à Affoltern am Albis (ZH), avant de se suicider, se serait servi d'une arme à feu, selon les premiers éléments de l'enquête. Les causes du drame restent inconnues.

Un porte-parole du Ministère public zurichois a confirmé lundi à Keystone-ATS une information du Blick et de 20 Minuten selon laquelle le mari avait probablement tué sa famille avec une arme à feu avant de se donner la mort. Il a précisé que l'auteur présumé de la tuerie n'avait pas d'antécédents judiciaires.

La police cantonale a été alertée peu après 21h00 jeudi par une femme indiquant que son employée était injoignable et n'était pas venue travailler ce jour-là. Arrivés dans l'appartement familial, les policiers ont découvert les corps sans vie de l'homme de 53 ans, de son épouse de 51 ans et de leurs enfants de 7 et 9 ans.

Une enquête a été ouverte. Elle doit déterminer les circonstances du drame et son déroulement. Le Ministère public ne divulguera aucun autre détail sur la procédure en cours.

