Daniela Ryf a décroché samedi à Nice son cinquième titre mondial d'Ironman 70.3, le troisième d'affilée.

A 32 ans, Daniela Ryf est bien la reine des moyennes et longues distances en triathlon. La Soleuroise a survolé les débats samedi: elle a devancé sa dauphine britannique Holly Lawrence de 3'58'' après 1,9 km de natation, 90 km de vélo et 21,1 km de course à pied. La Suisse peut même célébrer une deuxième médaille grâce à la 3e place de l'étonnante Imogen Simmonds, qui a concédé quelque 5'.

Daniela Ryf avait déjà course gagnée après la portion de cyclisme, sa marge sur Holly Lawrence étant alors de 2'26''. Elle peut désormais se concentrer sur le "vrai" Ironman", celui de Hawaii, où elle partira également en quête d'une cinquième couronne mondiale le 12 octobre prochain.

Neuer Inhalt Horizontal Line