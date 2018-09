Le contenu suivant a été fourni par des partenaires externes. Nous ne pouvons ainsi pas garantir son accessibilité à tous les utilisateurs.

Ce contenu a été publié le 20 septembre 2018 15:32 20. septembre 2018 - 15:32

Une légère collision entre une voiture et une navette autonome s'est produite jeudi matin à Sion (VS). CarPostal a retiré ses deux navettes de la circulation, le temps de comprendre les causes de l'incident.

La voiture bifurquait lentement sur la place de la gare de Sion lorsqu'elle a heurté l'aile avant gauche de la navette. "Aucun voyageur ne se trouvait à l'intérieur et personne n'a été blessé", a précisé CarPostal dans un communiqué.

L'exploitation des navettes avait déjà dû être suspendue en septembre 2016, quelques semaines après le début de leur mise en service. L'une d'elles avaient percuté le hayon ouvert d'un véhicule de livraison garé, n'entraînant que des dégâts matériels et la suspension de l'exploitation durant deux semaines.

Neuer Inhalt Horizontal Line