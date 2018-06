Le contenu suivant a été fourni par des partenaires externes. Nous ne pouvons ainsi pas garantir son accessibilité à tous les utilisateurs.

Ce contenu a été publié le 6 juin 2018 20:40 06. juin 2018 - 20:40

Une personne a coché les six bons numéros et décroché un million de francs (archives).

La Suisse compte un millionnaire de plus. Un chanceux a coché les six bons numéros, à savoir 3, 10, 16, 17, 28 et 35, lors du tirage du Swiss Loto de mercredi soir. Son bulletin ne compte en revanche pas le numéro "chance", soit le 3.

Le gagnant a validé son bulletin en Suisse romande. Le Joker est le 733481. Le Replay le 13. Le montant en jeu lors du prochain tirage s'élève à 12,2 millions de francs, écrit la Loterie romande.

