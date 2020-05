Lugano a annoncé qu'un joueur a été testé positif au COVID-19 mais qu'il se porte bien. Il doit être mis en quarantaine pendant dix jours, ainsi qu'un coéquipier qui était en contact étroit avec lui.

Les deux ont violé les directives du club, qui interdisent expressément des contacts plus étroits et plus longs.

Des anticorps au virus ont été trouvés dans le sang de deux autres joueurs et d'un employé de l'administration. Cela signifie qu'ils ont été infectés et sont maintenant guéris.

À titre préventif, l'un des deux joueurs a déjà subi des tests médicaux approfondis, l'autre les fera lundi. Les joueurs tessinois reprendront l'entraînement le même jour.

Neuer Inhalt Horizontal Line

Contenu externe Vivre et travailler dans les montagnes grâce à Internet