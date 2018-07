Le contenu suivant a été fourni par des partenaires externes. Nous ne pouvons ainsi pas garantir son accessibilité à tous les utilisateurs.

10 juillet 2018 - 22:46

Les Champs-Elysées qui noircissent, les Français qui s'enlacent: il flotte dans l'air un parfum de 1998 quand la France "blacks-blancs-beurres" avait remporté la Coupe du monde à domicile.

"Ce soir, je crois que nous les Français, nous nous aimons tous", a déclaré Olivier Giroud au micro de TF1. "C'est un rêve de gosse. C'est fabuleux de pouvoir partager ça avec nos familles, nos amis et tous les Français", a-t-il ajouté en regardant les images du rassemblement qui prenait forme au pied de l'Arc de Triomphe.

"C'est inimaginable !", a pour sa part dit Kylian Mbappé. "C'est le rêve de toute une vie. Je crois même que dans mes rêves les plus fous, je n'avais jamais osé imaginer ça, disputer une finale et faire que les gens se réunissent. Et, pourtant, je suis un grand rêveur..."

Interrogé sur sa performance et sur l'éventualité de briller en finale pour aller chercher le Ballon d'Or, le Parisien a vite coupé court. "Je m'en fiche de tout ça. Moi, ce que je veux, c'est la Coupe du monde. Je veux dormir avec. En fait, on va tous dormir avec, avec tous les Français, on dormira dehors s'il le faut !"

Mais personne n'oublie qu'il reste un match à disputer, le plus important, et qu'il s'agira de mieux le négocier que la finale de l'Euro 2016 perdue face au Portugal. "Elle est toujours là, elle n'a toujours pas été digérée celle-ci", a reconnu le sélectionneur Didier Deschamps. "Il faut aller la chercher maintenant !", a rappelé Giroud. Verdict dimanche, contre l'Angleterre ou la Croatie.

Evidemment, le ton employé par Roberto Martinez, le sélectionneur de la Belgique, était diamétralement opposé. "Ces joueurs ne méritent pas de quitter le tournoi avec un goût amer. On voulait aller en finale, les joueurs ont montré un esprit d'équipe incroyable mais quand le résultat n'est pas là, on ne peut être que déçus. On attend le prochain match maintenant et il faut s'assurer de quitter le tournoi sur une bonne note. Les joueurs le méritent, ils ne méritent pas un autre dénouement."

