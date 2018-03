Le contenu suivant a été fourni par des partenaires externes. Nous ne pouvons ainsi pas garantir son accessibilité à tous les utilisateurs.

Aljona Savchenko et Bruno Massot ont offert à l'Allemagne le titre olympique en couple. Ils ont devancé les Chinois Wenjing Sui et Cong Han et les Canadiens Meagan Duhamel et Eric Radford.

Deuxièmes après le programme court mercredi, les Russes sous bannière olympique Evgenia Tarasova et Vladimir Morozov, tout récemment sacrés champions d'Europe, finissent quatrièmes.

Il s'agit de la troisième médaille olympique pour Savchenko, d'origine ukrainienne, après deux en bronze consécutives, et de la première pour Massot, né en France et naturalisé allemand en 2017. L'Allemagne n'avait plus gagné ce titre depuis... 1952

Quatrième après le programme court, le couple allemand a battu le record du monde de points en libre (159,31 points) sur "La Terre vue du ciel" du compositeur français Armand Amar, pour doubler sur le fil les favoris chinois et russes, qui ont tous les deux chuté.

Aljona Savchdnko et Bruno Massot sont entraînés par Jean-François Ballester qui est professeur à La Chaux-de-Fonds. Il arrive ainsi parfois que les nouveaux Champions olympiques répètent leurs gammes aux Mélèzes.

