Jo Swinson a été élue lundi à la tête du Parti libéral-démocrate britannique, une formation fermement opposée au Brexit qui compte douze députés au Parlement. Elle est la première femme à diriger le parti.

Elle a obtenu les suffrages d'environ 63% des membres de son parti, battant son rival Ed Davey, 53 ans, qui avait été ministre de l'Energie et du Climat dans le gouvernement de coalition avec le Premier ministre conservateur David Cameron (2010-2015).

Agée de 39 ans, cette Ecossaise née à Glasgow remplace Vince Cable et devient la première femme à diriger ce parti.

L'élue d'East Dunbartonshire a promis de "tout faire pour empêcher le Brexit" et de diriger non seulement les "Lib-Dems" mais aussi un "plus grand mouvement libéral et ouvert dont notre pays a tellement besoin".

Retour en grâce

Le Parti libéral-démocrate, dont la popularité avait baissé après sa participation au gouvernement de David Cameron, a repris du poil de la bête ces derniers mois. Ce retour en grâce s'explique notamment par son opposition claire à la sortie du Royaume-Uni de l'Union européenne, pour laquelle les Britanniques se sont exprimés à 52% au référendum de juin 2016 mais qui continue de profondément diviser le Royaume-Uni.

Les "Lib-Dems" sont ainsi arrivés à la deuxième place aux élections européennes, obtenant 20,3% des voix, derrière le Parti du Brexit, qui a raflé 31,6% des suffrages. Le parti compte aujourd'hui plus de 105'000 membres, contre environ 160'000 pour le Parti conservateur au pouvoir.

"Votre courage, votre expérience des affaires et votre désir de protéger le peuple britannique feront de vous une cheffe formidable à un moment où le pays cherche désespéramment quelle direction prendre", a estimé Tom Brake, le porte-parole du parti chargé du Brexit et du commerce international, sur Twitter.

Vince Cable, 76 ans, qui avait pris les rênes des "Lib-Dems" en juillet 2017 avec pour mission numéro un d'obtenir l'organisation d'un nouveau référendum sur le Brexit, avait annoncé son départ au mois de mars pour laisser la place à une nouvelle génération.

Elu député pour la première fois en 1997 à Twickenham, dans la banlieue londonienne, il a été ministre des Entreprises, de l'innovation et des compétences, entre 2010 et 2015

