Ce contenu a été publié le 26 mai 2018 11:05 26. mai 2018 - 11:05

Une grue de chantier est tombée samedi matin sur un train CFF à Schinznach-Bad, dans le canton d'Argovie. L'engin s'est encastré dans la cabine de pilotage du régional, sans faire de blessés. Les passagers ont été évacués.

L'incident est survenu peu après 09h00, a précisé à l'ats la police argovienne. Le bras horizontal de l'engin a complètement éventré la vitre avant du S-Bahn. Le convoi a été aussitôt stoppé. Les 45 passagers ont été transférés dans un autre train, puis amenés à Brugg (AG).

Il n'y a eu aucun blessé, selon la police. La conductrice de la locomotive a subi un choc et bénéficie d'un soutien psychologique. Le bras de grue accidenté a été sécurisé avec un engin hydraulique de secours. La chute de l'engin s'est produite lors de travaux sur la grue. Une enquête a été ouverte pour éclaircir le déroulement et les causes de l'accident.

L'accident est survenu sur la voie ferrée au bord de laquelle se trouvent plusieurs maisons familiales. Le train de type Flirt circulait de Turgi à destination d'Aarau. Le trafic sur la ligne a été entièrement interrompu. Les trains sont supprimés ou détournés sur un autre itinéraire.

