Belinda Bencic a redonné des couleurs au tennis suisse à New York. Au lendemain des éliminations de Roger Federer et de Stan Wawrinka, la St-Galloise s'est hissée dans le dernier carré de l'US Open.

Victorieuse du no 1 mondial Naomi Osaka lundi, Belinda Bencic (no 13) n'a pas failli devant Donna Vekic (no 23). Elle a battu la Croate 7-6 (7/5) 6-3 en 100 minutes pour s'offrir une première demi-finale dans un tournoi du Grand Chelem. Elle l'opposera à la gagnante de la rencontre entre la Canadienne Bianca Andreescu (no 15) et la Belge Elise Mertens (no 25).

Largement favorite de ce quart de finale face à l'une de ses meilleures amies sur le Circuit, Belinda Bencic n'a pas vraiment tremblé pour sa qualification, même si elle devait concéder le premier break de la rencontre au neuvième jeu. Après être passée à deux points de la perte du premier set à 5-5 30-30, elle pouvait réagir immédiatement avant de gérer tout en contrôle le tie-break.

Sa maîtrise fut totale au second set. Elle ne devait concéder aucune balle de break sur ses quatre jeux de service. A la relance, elle pouvait ravir le service de Donna Vekic à deux reprises pour s'offrir une belle revanche sur la défaite concédée ce printemps à Roland-Garros. Après sa victoire miraculeuse de lundi face à Julia Görges contre laquelle elle avait dû écarter une balle de match, la Croate a dû admettre qu'un fossé la séparait de la Saint-Galloise mercredi à New York.

