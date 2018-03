Le contenu suivant a été fourni par des partenaires externes. Nous ne pouvons ainsi pas garantir son accessibilité à tous les utilisateurs.

13 mars 2018 - 07:03

Sans forcer son talent, Houston a cueilli une troisième victoire en trois rencontres face à San Antonio. Sur leur parquet, Clint Capela et ses coéquipiers se sont imposés 109-93 .

Ménagé dimanche face à Dallas en raison d'un genou douloureux, James Harden a pris un malin plaisir à tourmenter des Spurs qui sont encore loin d'avoir assuré leur place en play-off et contre lesquels Houston avait calé l'an dernier lors des séries finales. Harden a, ainsi, inscrit 16 de ses 28 points dans le troisième quarter. Il en a notamment réussi 8 d'affilée pour donner un avantage de 25 points à ses couleurs à la 33e minute (82-57).

Face à un adversaire privé de LaMarcus Aldridge, de Kawhi Leonard et de Manu Ginobili, Clint Capela a livré la marchandise avec ses 13 points - 6 sur 7 au tir et 1 su 3 au lancer franc - et ses 9 rebonds pour un différentiel de +8. Le Genevois est toujours le jouer le plus efficace de la Ligue avec un pourcentage de réussite de 0,652 sous les paniers.

Une telle statistique lui permettra bien sûr de se retrouver en position de force à l'heure de la signature cet été de son nouveau contrat. Le contrat qui sera certainement le plus grand jamais signé par un sportif suisse.

