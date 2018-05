Le contenu suivant a été fourni par des partenaires externes. Nous ne pouvons ainsi pas garantir son accessibilité à tous les utilisateurs.

L'interruption de la ligne de la vallée du Rhin entre mi-août et début octobre 2017 a joué un rôle prépondérant dans les décisions prises mercredi à Leipzig (archives).

Les perturbations sur les principales lignes ferroviaires européennes doivent être mieux gérées. Les ministres des transports des pays traversés par le corridor de fret Rotterdam-Gênes, dont Doris Leuthard, ont adopté mercredi à Leipzig (D) des mesures en ce sens.

"Les ministres se sont mis d'accord, dans une déclaration commune, sur des mesures permettant un renforcement du trafic transfrontalier, une reconnaissance mutuelle des normes techniques, ainsi qu'une meilleure coordination des chantiers de construction", indique le Département fédéral des transports (DETEC) dans un communiqué.

L'interruption de la ligne de la vallée du Rhin a joué un rôle prépondérant dans la prise de ces mesures, souligne le DETEC. La ligne a été coupée près de Rastatt (D) pendant sept semaines de mi-août à début octobre 2017. Un affaissement des voies sur un chantier a empêché les trains de marchandises et voyageurs de circuler normalement.

La réunion de mercredi a eu lieu en marge du Forum international des transports (ITF) à l'invitation de la conseillère fédérale Doris Leuthard et de son homologue allemand Andreas Scheuer. Outre ces deux ministres, des représentants des ministères français, italien, autrichien, néerlandais, belge et luxembourgeois, de même que de la Commission européenne et d'autres acteurs, y ont participé.

A l'occasion de ce voyage à Leipzig, la cheffe du DETEC a également mené des entretiens bilatéraux avec son homologue allemand et Philippe Citroën, directeur général de l'Union des Industries ferroviaires européennes (UNIFE). Au programme des discussions: les projets ferroviaires transfrontaliers, la conduite automatisée et le dossier du trafic aérien.

