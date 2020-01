Leicester a consolidé sa place sur le podium en battant West Ham (4-1) pour la 24e journée de Premier League, mais a subi un gros coup dur avec la sortie sur blessure de leur buteur Jamie Vardy.

Le King Power Stadium était d'un silence de plomb pendant que le médecin a ausculté Jamie Vardy sur le pelouse.

Après un dégagement, l'attaquant de 33 ans s'est immédiatement tenu l'arrière de la cuisse gauche, juste sous la fesse, un geste en général signe de blessure aux ischios-jambiers.

Après avoir essayé de reprendre sa place sous les vivats, il a finalement jeté l'éponge à l'arrêt de jeu suivant et été remplacé par Kelechi Iheanacho (43e).

Ce fait de jeu n'efface pas les trois points qui permettent à Leicester de porter leur avance sur Chelsea, 4e à huit unités.

Un succès sur un but de Harvey Barnes, servi par Ricardo (1-0, 24e) et un but de Ricardo servi par Harvey Barnes (2-0, 45+4), plus un doublé d'Ayoze Perez (3-1, 81e et 4-1, 88e), auquel a répondu un penalty transformé par Mark Noble, après une faute sur le Français Sébastien Haller (2-1, 50e).

Mais sans son joueur aux 17 buts et 4 passes décisives en championnat cette saison, les Foxes ne seront plus tout à fait les mêmes.

Neuer Inhalt Horizontal Line