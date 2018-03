Le contenu suivant a été fourni par des partenaires externes. Nous ne pouvons ainsi pas garantir son accessibilité à tous les utilisateurs.

Stan Wawrinka a dû abandonner à l'occasion de son premier match de l'Open 13 à Marseille contre le Biélorusse Ilya Ivashka (ATP 193) après 54 minutes de jeu. Il a expliqué les raisons de son abandon.

Le Vaudois a ressenti une douleur à son genou durant le 7e jeu alors que le score était de trois partout. Il a tout de même poursuivi son effort pensant pouvoir surmonter la douleur. Six jeux plus tard, il a dû se résoudre à abandonner.

Wawrinka, visiblement très touché, est revenu ensuite sur les raisons de son abandon lors de la conférence d'après-match: ''A 3-3, j'ai fait une volée de coup droit où ça a un peu tapé dans le genou. J'ai senti que ça s'était vachement crispé, comme si j'étais revenu en arrière dans le temps."

Sur le site du tournoi, le triple vainqueur de Grand Chelem a poursuivi: "Après, je n'arrivais plus à avoir des flexions, tout simplement. Dans ces cas-là, ça devient très compliqué de pouvoir faire ce que j'ai envie de faire. Malheureusement et heureusement, ces douleurs sont normales. Je suis vraiment entré sur le court en pensant que c'était bon, que ça avait évolué dans la bonne direction. Mais ça n'a pas été le cas."

Dépité, le Vaudois a constaté que son retour était plus difficile que prévu: "C'est difficile sur le terrain de voir que c'est compliqué, qu'on peut faire de moins en moins de choses. Quand le genou devient plus crispé, que ça appuie sur la rotule et que ça tire, il ne faut pas pousser. C'est important. C'est là qu'on peut risquer d'aggraver les choses. Ce sont des moments difficiles. C'est long, mais il faut prendre du recul avec tout ce qui se passe. Je savais que ça allait prendre très longtemps. Maintenant, il faut que je m'accroche au positif que je peux trouver chaque jour dans mon tennis, dans mes frappes, dans mes mouvements et que je continue à travailler."

Wawrinka n'a fait aucune allusion à la suite de son programme. Il devait normalement disputer les deux Masters 1000 d'Indian Wells et de Miami avant de retrouver la terre battue.

