Le contenu suivant a été fourni par des partenaires externes. Nous ne pouvons ainsi pas garantir son accessibilité à tous les utilisateurs.

Ce contenu a été publié le 24 mai 2018 08:36 24. mai 2018 - 08:36

Ypsomed a amélioré sa rentabilité et ses ventes lors de l'exercice 2016/2017 (archives).

Ypsomed a affiché une croissance à deux chiffres lors de son exercice 2017/2018, clos fin mars. Le bénéfice net du groupe bernois de techniques médicales a progressé de 12,6% à 52,1 millions de francs, tandis que son chiffre d'affaires a gagné 19,7% à 466,1 millions.

Le bénéfice opérationnel (EBIT) a, lui aussi, connu une forte croissance (+10,4%) pour s'établir à 61,1 millions de francs, a indiqué jeudi dans un communiqué la société spécialisée dans les pompes à insuline et les systèmes d'injection. Le bénéfice par action a grimpé à 4,14 francs, contre 3,67 francs.

La croissance a été portée par la division principale Ypsomed Diabetes Care, dont les ventes ont bondi de 28,2% à 315,2 millions de francs. La pompe à insuline Omnipod a dégagé un chiffre d'affaires "très élevé" de 181,7 millions de francs.

La division Ypsomed Delivery Systems (avec les dispositifs de distribution, comme les stylos à injection) a vécu un exercice moins dynamique: son chiffre d'affaires a pris 3,6% pour atteindre 132,5 millions. Au 2e semestre toutefois, la croissance de ce segment s'est élevée à 11,3%.

Dans les autres divisions, la progression du chiffre d'affaires a atteint environ 17% à 2,7 millions de francs. La part de marché a augmenté aussi bien en Suisse qu'en Tchéquie.

La marge brute a légèrement reculé durant l'exercice, passant 32,2% à 30%. Plus de la moitié de cette baisse est due à la pression sur les prix sur le produit Omnipod, précise l'entreprise bernoise. De plus, des régulations de prix sur plusieurs marchés ont eu des conséquences négatives sur la marge bénéficiaire.

Croissance attendue

Pour l'exercice en cours (2018/2019), le groupe basé à Berthoud (BE) a dit s'attendre à une nouvelle hausse des ventes et des bénéfices. Il table sur un bénéfice opérationnel (EBIT) compris entre 61 et 76 millions de francs.

Pour l'année 2019/2020, Ypsomed s'attend un recul temporaire du bénéfice et du chiffre d'affaires. A partir de mi-2018, le groupe bernois ne pourra plus distribuer la pompe insuline de son homologue américain Insulet, Omnipod, en dehors des Etats-Unis. Le produit YpsoPump, développé par Ypsomed, ne pourra pas entièrement compenser cette perte. Il est disponible depuis fin mars dans 14 pays.

Neuer Inhalt Horizontal Line