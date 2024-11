Une alliance romande contre la fermeture d’offices postaux

Keystone-SDA

Plus de 40 communes romandes ont décidé de s'allier pour lutter contre la fermeture de leurs offices postaux. Elles appellent le Conseil des Etats à clarifier le mandat de service universel et le domaine d'activité de La Poste avant toute nouvelle restructuration.

(Keystone-ATS) S’opposant à la décision du géant jaune de fermer 170 bureaux de poste, 45 communes de Suisse romande ont créé « l’Alliance des communes romandes contre la fermeture des bureaux de poste », ont-elles indiqué dans un communiqué diffusé mardi soir. Parmi elles figurent les villes de Genève, Lausanne, Fribourg, Sion, Delémont et Bienne (BE).

« Les bureaux de poste constituent un des piliers essentiels d’une commune vivante », écrivent ces communes. Or, La Poste « s’éloigne toujours plus de la mission que les citoyens attendent d’elle », à savoir la proximité avec les usagers, des services étendus et un accès aisé.

Les 45 communes appellent à redéfinir les missions de La Poste en fonction des attentes des citoyens. Elles ont envoyé un courrier aux conseillers aux Etats romands et demandent à la chambre haute d’adopter une motion visant à clarifier le mandat de service universel et le domaine d’activité de La Poste avant toute nouvelle restructuration ou tout nouveau démantèlement.

Inévitable, selon La Poste

Le géant jaune veut maintenir 2000 sites à travers le pays, dont 600 en exploitation propre, contre 770 actuellement, et 1400 filiales en partenariat. Sur les 170 offices postaux fermés, plus de 70 se trouvent en Suisse romande.

Il y en a 19 dans le canton de Vaud, 14 en Valais, 11 à Neuchâtel, 9 à Fribourg, 8 dans le Jura, 5 à Genève et 7 dans le Jura bernois et en ville de Bienne. En nombre absolu, les cantons les plus touchés sont Berne (25) et le Tessin (20).

La Poste estime que ce processus est inévitable. Elle l’explique notamment par la baisse constante de la fréquentation des filiales par les clients et la diminution des opérations au guichet.