Ventes en baisse pour Schindler au 1er trimestre

2 minutes

(Keystone-ATS) Evoluant sur des marchés difficiles, Schindler n’en est pas moins parvenu à améliorer sa rentabilité au 1er trimestre. Alors que le fabricant d’ascenseurs et escaliers mécaniques a vu ses ventes fléchir, le bénéfice net a crû de 9,4% à 232 millions de francs.

Le résultat d’exploitation avant intérêts et impôts (Ebit) a pour sa part progressé de 3,5% à 292 millions de francs, la marge correspondante ressortant à 10,9%, contre 10,1% entre janvier et fin mars 2023, a indiqué jeudi le groupe établi à Ebikon. En termes ajustés, l’Ebit a progressé de 9,6% à 298 millions. La discipline en matière de prix et les mesures destinées à améliorer l’efficience ont permis de faire face à des conditions difficiles dans le secteur de la construction.

Le chiffre d’affaires a ainsi fléchi de 4,4% à 2,67 milliards de francs, la vigueur du franc venant s’ajouter à un marché de la construction exigeant. A taux de change constants, les revenus ont cependant gagné 1,1%. Il en est allé de même pour les commandes, leurs entrées se tassant de 3,4% à 2,79 milliards, celles-ci progressant cependant de 2,5% en devises locales.

Les recettes se sont révélées légèrement inférieures aux attentes des analystes, alors que les indicateurs de rentabilité les ont dépassées. Sondés par l’agence AWP, les analystes avaient en moyenne anticipé un chiffre d’affaires de 2,72 milliards de francs, un Ebit de 280 millions et un bénéfice net de 212 millions.

Evoquant la suite de l’exercice, Schindler se veut confiant et confirme ses attentes pour l’ensemble de l’année. Les ventes devraient s’étoffer jusqu’à 5% et la marge Ebit devrait atteindre 11%.