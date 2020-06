Zoom sur les préoccupations des Suisses de l’étranger

Plus de 770'000 Suisses vivent à l'étranger, un chiffre en constante augmentation. Les expatriés représentent 10,7% des personnes qui détiennent un passeport rouge à croix blanche. swissinfo.ch offre à cette importante communauté une plateforme grâce à laquelle elle peut s'informer, échanger des opinions et réseauter.

En nombre d’habitants, la «Cinquième Suisse» (comme on surnomme l’ensemble des Suisses de l’étranger) constitue le quatrième canton le plus peuplé après Zurich, Berne et Vaud.

swissinfo.ch met les Suisses de l'étranger en avant. Pour ce faire, nous racontons leurs histoires, nous leur demandons leur avis, nous lançons des débats au sein de la communauté, sous forme de discussions sur l’application SWIplus et sur les réseaux sociaux, ainsi que par l’intermédiaire de portraits et d’articles sur notre site internet.

Cette proximité nous permet d’aborder les questions et les sujets qui intéressent véritablement les nouveaux, les anciens ou les futurs Suisses de l'étranger.

Pour quelle raison des Suisses décident-ils d’émigrer? Sont-ils satisfaits de leur nouvelle vie?

Les raisons qui poussent des Suisses à émigrer sont le plus souvent l'amour, l'argent et la santé. swissinfo.ch se fait l’écho de leurs histoires et brosse le portrait de ces personnes, à l’instar de Kati et Peter Diethelm. Il y a deux ans, ils ont décidé de quitter la Suisse pour démarrer une nouvelle vie au Costa Rica.

Peter Rechsteiner fait également partie de ces aventuriers. Nous l’avons contacté au Brésil après qu’il a répondu à un appel de swissinfo.ch qui demandait si des Suisses de l'étranger s’engageaient dans des projets humanitaires.

Qu’est-ce qui manque le plus aux Suisses de l'étranger?

Les amis, la famille, la nourriture, les valeurs suisses ou encore les paysages… voici ce qui manque les plus aux expatriés suisses et ce qu’ils souhaitent transmettre à leurs descendants.

Où vivent-ils?

La destination la plus populaire est la France, suivie de l'Allemagne, des États-Unis et de l'Italie. Que ce soit pour pouvoir se rencontrer sur place ou par simple curiosité, les Suisses de l'étranger s'intéressent à l'endroit où leurs compatriotes ont commencé une nouvelle vie.

