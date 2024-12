Bei der Umweltverantwortungsinitiative zeichnet sich bereits ein Nein ab

Obwohl der Abstimmungskampf kaum begonnen hat, ist fast die Hälfte der Schweizer:innen im In- und Ausland nicht von der Volksinitiative «Für eine verantwortungsvolle Wirtschaft innerhalb der planetaren Grenzen» überzeugt. Laut der ersten SRG-Umfrage steuert die Initiative am 9. Februar auf eine Niederlage an der Urne zu.

Schlechter Start für die Initiative der Jungen Grünen, die der Schweizer Wirtschaft vorschreiben will, sich innerhalb der Grenzen der Natur zu bewegen. Knapp zwei Monate vor der Abstimmung vom 9. Februar ist eine relative Mehrheit von 49% der Stimmbürgerinnen und Stimmbürger gegen die Vorlage, nur 45% sind dafür und 6% noch unentschlossen, wie die erste SRG-Umfrage des Instituts gfs.bern zeigt.

Auch bei den Auslandschweizerinnen und Auslandschweizern findet der Vorschlag der Jungen Grünen keine Mehrheit. Die Diaspora, die in der Regel umweltbewusster abstimmt, ist jedoch etwas positiver gestimmt: 48% befürworten die Vorlage, 47% lehnen sie ab und 5% sind noch unentschlossen.

Die Initiative polarisiert stark. Die Wähler:innenschaft der Linken und der Grünliberalen Partei (GLP) befürwortet sie klar, während sie jene der Parteien der Rechten und der Mitte deutlich ablehnt.

Die Meinungsumfrage zeigt auch, dass die Initiative die Geschlechter spaltet. Die Frauen befürworten die Vorlage mit 56%, die Männer lehnen sie mit 59% ab. «Dies entspricht einem etablierten Trend: Frauen positionieren sich stärker zugunsten der Umwelt», kommentiert Martina Mousson, Politologin bei gfs.bern.

Auch die Jugend unterstützt die Initiative mehrheitlich und ist zudem stärker mobilisiert als sonst, wie die Umfrage weiter zeigt. Dies hängt vermutlich damit zusammen, dass die Initiative von der Jugendsektion der Grünen ausging.

