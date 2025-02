Die Umweltverantwortungsinitiative wird wohl abgelehnt

Das Stimmvolk wird die Umweltverantwortungsinitiative in der eidgenössischen Abstimmung am Sonntag voraussichtlich ablehnen. Für die Jungen Grünen zeichnet sich eine Niederlage an der Urne ab.

Es gibt wenig Spannung bei der einzigen Vorlage, über die am Sonntag auf Bundesebene abgestimmt wird. Es wird erwartet, dass die Umweltverantwortungsinitiative vom Stimmvolk weggefegt wird.

Die Unterstützung für den Text der Jungen Grünen schmolz im Laufe der Kampagne stetig. In der letzten SRG-Umfrage Ende Januar rechneten nur noch 37% der befragten Stimmberechtigten damit, ein Ja in die Urne zu legen. Bei den Schweizer:innen im Ausland waren es 42%.

Da sich die Meinungen bei Initiativen tendenziell in Richtung Nein bewegen, muss die Jugendsektion der Grünen mit einer schweren Niederlage rechnen.

Politologin Martina Mousson vom Forschungsinstitut gfs.bern, das die Umfrage durchgeführt hat, hält die Initiative zur Umweltverantwortung für vergleichbar mit der 99%-Initiative der Juso, über die 2021 abgestimmt wurde.

Der Text forderte, Kapitalerträge ab einer bestimmten Schwelle mit 150% statt 100% zu besteuern. Die Unterstützung für die Initiative war gegen Ende der Kampagne ebenfalls auf 37% gesunken. Sie wurde schliesslich mit fast 65% abgelehnt. Ein ähnliches Muster ist auch für den Entwurf der Jungen Grünen denkbar.

Lesen Sie hier unseren Explainer zur Initiative:

Mehr

Mehr

Umweltverantwortungsinitiative: Für Links unverzichtbar, für Rechts unhaltbar

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht Die Schweizer Stimmberechtigten entscheiden am 9. Februar über die Umweltverantwortungsinitiative. Um was geht es und was sind die Argumente?

Mehr Umweltverantwortungsinitiative: Für Links unverzichtbar, für Rechts unhaltbar