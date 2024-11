Endspurt vor den Volksabstimmungen am 24. November – es bleibt spannend

Werden Bundesrat und Parlament bei allen vier Vorlagen, über die am 24. November abgestimmt wird, eine Niederlage erleiden? Rund zehn Tage vor der Abstimmung kann dieses Szenario nicht ausgeschlossen werden.



Die zweite Umfrage des Instituts gfs.bern zeigt einen Vertrauensverlust der Schweizer Stimmbevölkerung gegenüber ihren Behörden. Dieses Misstrauen war bereits bei der Abstimmung über die 13. AHV-Revision im März und kürzlich bei der Ablehnung der Reform der beruflichen Vorsorge zu beobachten.



So ist beispielsweise die Zustimmung der Auslandschweizerinnen und Auslandschweizer zum Autobahnausbau zwischen der ersten und der zweiten Umfrage eingebrochen.



In diesem Newsletter können Sie alle unsere Hintergrundartikel, Debatten und Analysen (wieder)entdecken, damit Sie – falls Sie es noch nicht gemacht haben – bei dieser spannenden Abstimmung einen fundierten Entscheid treffen können. Ab an die Wahlurne!



Das Ergebnis der zweiten Umfrage:

Schweizer Stimmbevölkerung könnte Autobahnausbau ablehnen
Knapp zwei Wochen vor der eidgenössischen Abstimmung vom 24. November würde eine Mehrheit der Stimmberechtigten den Ausbau des Autobahnnetzes ablehnen.

Unsere Diskussionssendung «Let’s Talk»:

Autobahnausbau: Unsere Debatte zur Abstimmung
Autobahnausbau: Was spricht dafür, was dagegen? In Let's Talk kreuzen ein Befürworter und eine Gegnerin die Klingen.

Unsere ausführliche statistische Analyse:

Warum das Bahnland Schweiz auch ein Land der Autobahnen ist
Einige Autobahnen in der Schweiz sind nahezu überlastet. Letztes Jahr kam es zu 50'000 Staustunden. Das Problem liege aber nicht in der Infrastruktur.

Diskutieren Sie mit:

Mehr Debatte Gastgeber/Gastgeberin Samuel Jaberg Welche Massnahmen sind nötig, um die Schweizer Autobahnen zu entlasten? Am 24. November wird über einen Autobahn-Ausbau abgestimmt. Was halten Sie davon? Nehmen Sie an der Diskussion teil 93 Likes Diskussion anzeigen

Unsere Hintergründe:

Soll das Schweizer Autobahnnetz ausgebaut werden? Das Stimmvolk entscheidet
Um was geht es bei der Vorlage und wie argumentieren Befürworter:innen und Gegner:innen? Wir haben die wichtigsten Punkte für Sie zusammengefasst.

Sollen die Rechte von Vermietern bei Mietverträgen gestärkt werden?
Der Mieterinnen- und Mieterverband lehnt die Revision des Mietrechts ab. Am 24. November kommt die Vorlage vors Stimmvolk.

Wird die Gesundheitsversorgung bald einheitlich finanziert?
Die Schweizer Wähler:innen entscheiden am 24. November über die einheitliche Finanzierung des Gesundheitswesens. Unsere ausführliche Erklärung.

Unsere Wahlhilfe:

Abstimmen aus dem Ausland: So funktioniert der Eintrag ins Stimm- und Wahlregister
Schweizer:innen im Ausland können dank einem Eintrag ins Stimmregister vom Ausland abstimmen und wählen. Ein Leitfaden.

So funktioniert das politische System der Schweiz
Die direkte Demokratie ist wie die Neutralität und der Föderalismus ein Teil der schweizerischen Identität.