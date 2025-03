Geldcast Talk: Jens Korte, kommt die US-Rezession wegen Trump?

Wirtschaftsjournalist Jens Korte und Geldcast-Moderator Fabio Canetg. Live Fabrik GmbH

Jens Korte ist der wohl renommierteste deutschsprachige Wirtschaftsjournalist an der Wall Street in New York. Und dort dominiert zurzeit vor allem ein Thema: Donald Trump. Wie wird sich die Wirtschaftspolitik des neuen US-Präsidenten auf Europa und die Schweiz auswirken?

1 Minute

Fabio Canetg Fabio Canetg hat an der Universität Bern und an der Toulouse School of Economics zum Thema Geldpolitik doktoriert. Heute unterrichtet er an den Universitäten Neuchâtel und Bern. Als Journalist arbeitet er hauptsächlich für die öffentlich-rechtlichen Medien. Für swissinfo.ch moderiert er den "Geldcast".

Donald Trump droht mit einem Handelskrieg und hohen Zöllen; zum Schutz der US-Wirtschaft, wie er sagt. Doch wird das funktionieren? Stürzt Trump die US-Wirtschaft mit seinen Zöllen nicht vielleicht eher in eine Rezession? Und werden die Preise unter Donald Trump wieder steigen? Antworten darauf gibt Jens Korte, Wirtschaftsjournalist an der Wall Street in New York, im neuen Geldcast.

Zudem erzählt Korte über seine Anfangszeit in New York in den frühen 2000er-Jahren: Er hat damals die Terroranschläge vom 11. September 2001 hautnah miterlebt. Ein Gespräch über bange Stunden in Lower Manhattan und die Frage: Wie fühlt es sich an, um sein eigenes Leben zu fürchten?

Externer Inhalt

Von Börsen und Bitcoin bis Inflation und Geldpolitik: Wirtschaftsjournalist und Geldökonom Fabio CanetgExterner Link spricht mit seinen Gästen aus Wissenschaft und Praxis über das Neueste aus der internationalen Finanzwelt. Für alle, die auf dem Laufenden bleiben wollen.

Sie wollen keine Folge unseres Podcasts mehr verpassen? Dann ist unser Geldcast-Newsletter die richtige Wahl:

Externer Inhalt Ihr Abonnement konnte nicht gespeichert werden. Bitte versuchen Sie es erneut. Fast fertig… Wir müssen Ihre E-Mail-Adresse bestätigen. Um den Anmeldeprozess zu beenden, klicken Sie bitte den Link in der E-Mail an, die wir Ihnen geschickt haben. Tragen Sie sich hier ein und wir schicken ihnen jede Folge kostenlos in ihre Mailbox. Zweiwöchentlich Geldcast Unsere SRG Datenschutzerklärung bietet zusätzliche Informationen zur Datenbearbeitung. Ich willige in die Datenbearbeitung für den SWI swissinfo.ch-Newsletter ein. Anmelden