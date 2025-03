Die Woche in der Schweiz

Am Mittwoch wurde bekannt gegeben, dass Zoë Më die Schweiz beim Wettbewerb vertreten wird, der vom 13. bis 17. Mai in Basel stattfindet. Der Song der Freiburger Sängerin wird am Montagmorgen vorgestellt.

Ebenfalls am Mittwoch gaben die Organisator:innen bekannt, dass die zweite Welle an Tickets für die Hauptveranstaltungen des Wettbewerbs am 27. März in den Verkauf gehen wird. In der Zwischenzeit werden in den kommenden Tagen und Wochen auch Tickets für Nebenveranstaltungen wie den EuroClub und die Ü60-Disco verkauft.

Doch stimmen die Gerüchte, dass Céline Dion, die kanadische Sängerin, die 1988 für die Schweiz den Eurovision Song Contest gewann, einen Gastauftritt haben wird? «Wir arbeiten daran», sagt Moritz Stadler, Co-Executive Producer des ESC.