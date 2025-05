Die Woche in der Schweiz

Die Frauenfussball-Europameisterschaft 2025, die von der Schweiz ausgerichtet wird, beginnt am 2. Juli in Basel. Am Montag werden die Organisatoren das Veranstaltungsprogramm erläutern.

Am Dienstag wird das Bundesamt für Gesundheit seine jährliche Einschätzung der Gesundheitskosten und Krankenkassenprämien abgeben.

Ebenfalls am Dienstag eröffnet die Europäische Weltraumorganisation (ESA) das European Space Deep-Tech Innovation Centre (ESDI) in Villigen, Kanton Aargau – die erste ESA-Präsenz in der Schweiz. Am Freitag wird die ESA 50 Jahre alt.

Am Donnerstag findet in Basel die Fantasy Basel statt, das grösste Schweizer Festival für Popkultur, Cosplay und Gaming.

