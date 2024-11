Heute in der Schweiz

Dies geht aus einer Analyse der erstmals veröffentlichten Produktionsdaten des Schweizer Uhrenherstellers hervor. 1953 lanciert, gilt die Submariner als Mutter aller Taucheruhren – obwohl sie heute wohl eher an Handgelenken an der Wall Street zu finden ist als an jenem Ihres Tauch-Buddys.

Fast vier Millionen Submariner und Sea Dweller (ebenfalls ein Rolex-Model) Taucheruhren wurden zwischen 1953 und 2020 produziert, schreibt Bloomberg. Der Gesamtmarktwert von 50 Milliarden Dollar unterstreiche die Wertbeständigkeit einiger Rolex-Uhren. «Wenn ich die Augen schliesse und an Rolex denke, ist die Submariner die Uhr, die vor meinem geistigen Auge erscheint», sagt ein in Florida ansässiger Händler für alte Uhren gegenüber Bloomberg.