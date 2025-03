Heute in der Schweiz

Internationale Organisationen in Genf sollen Fragebögen aus Washington erhalten haben , in denen Bedenken über ihre Übereinstimmung mit US-Interessen geäussert wurden.

Die 36 Fragen lauteten unter anderem: «Stärkt dieses Projekt die Souveränität der Vereinigten Staaten, indem es die Abhängigkeit von internationalen Organisationen oder Global-Governance-Strukturen verringert?», «Beziehen sich die Partnerprojekte auf den Klimawandel oder Abtreibung?», «Stärkt es die Unabhängigkeit der Vereinigten Staaten in Bezug auf Energieversorgung und Lieferketten?», «Können Sie bestätigen, dass Ihre Organisation nicht mit Akteuren zusammenarbeitet, die mit kommunistischen, sozialistischen oder totalitären Akteuren in Verbindung gebracht werden, oder mit Akteuren, die antiamerikanische Ansichten vertreten?».

Der Genfer Journalist Philippe Mottaz berichtete in seinem Newsletter «Hashtag Trump» als erster über diese Entwicklung. Der in Genf kursierende Fragebogen ähnelt auffällig einem Fragebogen, den Trump-Berater Elon Musk an US-Regierungsstellen verschickt hat. Musk behauptet, er wolle die Effizienz der Regierung steigern und die Bürokratie abbauen, in der Praxis scheint es sich jedoch um eine Totalrevision zu handeln.

Am Montag kündigte US-Aussenminister Marco Rubio an, 83% aller USAID-Programme zu streichen, womit der ursprünglich als vorübergehend deklarierte Zahlungsstopp der US-Regierung für die meisten Partnerorganisationen dauerhaft wird. Laut der Neuen Zürcher Zeitung müssen die angeschriebenen Organisationen bis Ende August antworten.