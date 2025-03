Heute in der Schweiz

Die Neuenburger Linke ist die grosse Gewinnerin der Wahlen vom Sonntag im Kanton. In Genf ist die Linke stärkste Kraft in der Exekutive, verliert aber ihre Mehrheit im Stadtrat.

In Neuenburg überraschte die Sozialistische Partei (SP) mit der Wiederwahl ihrer beiden bisherigen Staatsratsmitglieder Frédéric Mairy und Florence Nater im ersten Wahlgang – eine Premiere im Kanton. Da das Linksbündnis und die bürgerliche Allianz auf einen zweiten Wahlgang verzichteten, wurde die grüne Céline Vara in stiller Wahl in die Regierung gewählt, die damit nach links rückt.

Für Florence Nater hat sich die Einheit der Neuenburger Linken bei diesem Wahlgang ausgezahlt: «Das ist es, was man sich merken muss. Es ist ein kollektives Ergebnis, das bedeutend ist.» Der Politologe Pascal Sciarini betonte: «Diese Wahl zeigt die Stärke der Linken im Kanton Neuenburg, die in der Schweiz fast konkurrenzlos ist.»

In Genf wurde am Sonntag in 45 Gemeinden gewählt. In der Stadt Genf lag die amtierende SP-Stadtpräsidentin Christina Kitsos weit vorne und gilt als Favoritin für den zweiten Wahlgang. Das Stadtparlament wird knapp von der Rechten dominiert. Die Grünen mussten am Sonntag die grössten Verluste hinnehmen, während die SVP und die MCG zulegen konnten.