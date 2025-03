Heute in der Schweiz

Der Bürgerkrieg in Myanmar erschwert die Rettungsmassnahmen im Land.

Die Schweiz hat der Botschaft von Myanmar in Genf ein Angebot für humanitäre Hilfe unterbreitet , sagt der Leiter der Schweizer Botschaft in Myanmar.

Das Angebot beinhalte Unterstützung in den Bereichen Wasserversorgung, medizinische Versorgung und Notunterkünfte, sagt Daniel Derzic, Leiter der Schweizer Botschaft in Myanmar, gegenüber SRF. Darüber hinaus könnten Schweizer Expert:innen und Hilfsgüter in das Land entsandt werden.

Der anhaltende Bürgerkrieg in Myanmar erschwere die Lieferung von Hilfsgütern, erklärt Derzic. «Leider ist der Zugang für humanitäre Hilfe auch teilweise politisiert. Wenn ein Gebiet von verschiedenen Akteuren kontrolliert wird, wird der Zugang erheblich erschwert» Dennoch bekräftigte er das Engagement der Schweiz, überall dort Hilfe zu leisten, wo sie gebraucht wird.

Die Botschaft steht in Kontakt mit den Schweizerinnen und Schweizern in Myanmar, und bis jetzt gibt es keine Berichte über Verletzte in der Schweizer Bevölkerung.