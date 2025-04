Heute in der Schweiz

In den letzten zehn Jahren ist das Durchschnittsalter der jugendlichen männlichen Straftäter, die in der Schweiz in Massnahmenzentren eingewiesen werden, von über 21 auf unter 19 Jahre gesunken. Gleichzeitig hat die Gewalt in diesen Zentren zugenommen, was teure Sicherheitsmassnahmen erforderlich machte.