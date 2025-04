Heute in der Schweiz

Ein Auto in Niger wird 2017 für einen offiziellen Besuch aus der Schweiz geschmückt.

Die entführte Schweizerin in Niger hat sich seit Jahrzehnten für die Menschen im Land engagiert. Bis jetzt ist nichts bekannt über ihren Verbleib.

Am Samstagabend wurde die 66-jährige Schweizerin, die gemäss Quellen der NZZ «Claudia» heisst, aus ihrem Haus in der Stadt Agadez verschleppt. Nun ist mehr bekannt geworden über die Geschichte dieser Auslandschweizerin.

«Warum lebt eine Schweizerin an einem der gefährlichsten Orte der Welt?», fragt die NZZ. Ein Blick in die Geschichte der Frau zeigt, dass sie keineswegs aus Abenteuerlust oder unfreiwillig dort gelandet ist. 1992 wanderte die Personalchefin der damaligen Kreditanstalt aus Zürich nach Algerien aus, wo sie sich während einer Reise in die Wüste verliebt hatte. Sie heiratete einen Tuareg. Nach dessen plötzlichem Tod zog sie mit ihrem zweiten Mann nach Agadez.

Obwohl ihre Freiheit in Niger stark eingeschränkt ist – sie kann sich weder in noch ausserhalb der Stadt allein bewegen – sei sie zufrieden gewesen. Mit einer anderen Schweizerin und lokalen Frauen gründete sie eine Kooperative für den Verkauf von Lederwaren und Kunsthandwerk. Laut dem einheimischen Leiter einer Hilfsorganisation geniesse «Claudia» wegen ihres langjährigen Engagements und ihres Alters grössten Respekt vor Ort, die Entführung habe Empörung ausgelöst. Gemäss des EDA ist die Schweizer Vertretung vor Ort in Kontakt mit den lokalen Behörden, Abklärungen seien im Gange.