Die Woche in der Schweiz

Am 13. Mai hebt sich in Basel der Eurovisions-Vorhang, bereits am Montag nächster Woche erklären Polizei und Rettungskräfte, wie sie die Veranstaltung überwachen. Und am Dienstag veröffentlicht das Nationale Cyber-Sicherheitszentrum seinen neusten Bericht. Am Donnerstag dann wird in Bern ein nationales Frühwarnsystem für Dürren vorgestellt.