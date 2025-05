Heute in der Schweiz

Alle Abkommen und Protokolle seien als ein Paket ausgehandelt und die Verhandlungen in diesem Sinn abgeschlossen worden, sagte ein Sprecher der EU-Kommission am Dienstag der Nachrichtenagentur Keystone-SDA. Damit treten für Brüssel alle Abkommen in Kraft, sobald die Ratifizierungsprozesse auf beiden Seiten abgeschlossen sind.

Der Bundesrat sieht das anders. Letzte Woche kündigte er an, die ausgehandelten Abkommen in vier Bundesbeschlüssen dem Parlament zu unterbreiten. Er hält es deshalb für möglich, dass ein oder mehrere Abkommen vom Parlament oder vom Volk abgelehnt werden und nicht in Kraft treten.

Nach einem Jahrzehnt turbulenter Verhandlungen haben sich die Schweiz und die Europäische Union im vergangenen Dezember auf ein Abkommen zur Stabilisierung ihrer Beziehungen geeinigt. Das Abkommen ist aber noch nicht besiegelt. Der Bundesrat wird voraussichtlich noch vor dem Sommer ein Vernehmlassungsverfahren eröffnen, und das Parlament wird in den nächsten Jahren darüber abstimmen müssen.