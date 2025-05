Heute in der Schweiz

Was ist den Menschen in der Schweiz am wichtigsten, um zufrieden im Leben zu sein? Das fragte unser Dialog-Team, und mehr als 50’000 Menschen antworteten. Eine Mehrheit von fast 30% der Befragten gab dabei an, fürs eigene Glück zähle am meisten, ehrlich zu sein.

Wichtig ist auch vielen, das Leben zu geniessen oder tragfähige Beziehungen aufzubauen. Am anderen Ende der Skala finden sich «Hauptsache: Man erinnert sich an mich!» mit weniger als einem Prozent der Nennungen und erfolgreich im Leben zu sein mit nur 1,5%.

Die Umfrage «Wie geht’s, Schweiz?» ist eine Bestandsaufnahme der Sorgen und Wünsche der Bevölkerung im Inland sowie der Auslandschweizerinnen und Auslandschweizer und wird ab heute zum dritten Mal durchgeführt. Dieses Mal gibt es neben Fragen zum Wohlbefinden und Gedanken zu den grossen Themen der Gegenwart auch neue Fragen zum Thema Reichtum und Sicherheit. Nehmen Sie unter diesem Link teilExterner Link!