Heute in der Schweiz

Der Schweizer Botschafter in Jerusalem, Simon Geissbühler, hat bereits mehrere Noten nach Bern geschickt, damit die Schweiz ihren Einfluss auf die Regierung des israelischen Premierministers Benjamin Netanjahu geltend mache, wie die NZZ am Wochenende enthüllte. Trotzdem weigerte sich Cassis, dem Aufruf von 22 westlichen Staaten, die mehr Hilfe für die Bevölkerung in Gaza forderten, zu folgen. Dies brachte ihm heftige Kritik ein.

Auch aus der jüdisch-israelischen Gemeinschaft werden zunehmend Stimmen laut, die die Situation in Gaza anprangern. «Die Versprechen der israelischen Regierung, der Bevölkerung in Gaza humanitäre Hilfe zukommen zu lassen, müssen sofort erfüllt werden», sagte der Präsident des Schweizerischen Israelitischen Gemeindebundes, Ralph Friedländer, unter anderem gegenüber RTS.

Die Wut drückt sich in der Schweiz auch auf der Strasse aus. Am Samstag versammelten sich rund 2000 Menschen in den Strassen von Bern, um gegen den Krieg in Gaza zu demonstrieren. Da die Veranstaltung in der Bundeshauptstadt nicht genehmigt worden war, setzte die Polizei erhebliche Mittel ein, um die Demonstrierenden auseinanderzutreiben. In Bellinzona gingen zwischen 4000 und 5000 Menschen auf die Strasse.