L’album Punjab di Le Corbusier illustra la spinta modernista dell’India  

Partita di cricket davanti al complesso del Campidoglio progettato da Le Corbusier, Chandigarh, Punjab, India. Alamy Stock Photo / Jeremy Horner

Gli spazi urbani in India rispecchiano secoli di invasioni e di domini coloniali. La pubblicazione di un'edizione in facsimile degli schizzi dell'architetto svizzero Le Corbusier per la creazione della città di Chandigarh negli anni Cinquanta è un'istantanea del momento in cui l'India si è sentita finalmente libera di plasmare il proprio futuro.

Precedente Seguente Copertina dell’edizione in facsimile del taccuino di Le Corbusier, noto come l’album Punjab. Pubblicazioni Lars Müller, Fondazione Le Corbusier, Parigi Zona di Chandigarh, un piccolo cortile di fronte a una casa con veranda. Pierre Jeanneret. Per gentile concessione del Centro canadese di architettura. Regalo di Jacqueline Jeanneret Zona di Chandigarh, una giovane donna seduta su una scala di legno fuori dalla veranda. Nell’angolo in alto a sinistra, una decorazione in rilievo sul muro e una piccola scultura in legno. Pierre Jeanneret. Per gentile concessione del Centro canadese di architettura. Regalo di Jacqueline Jeanneret Schizzi e annotazioni realizzati dall’architetto svizzero-francese durante le prime settimane della sua visita in India. Pubblicazioni Lars Müller, Fondazione Le Corbusier, Parigi Nell’area di Chandigarh, nicchie scavate nel muro di terra battuta per contenere vasellame e realizzare un forno. Pierre Jeanneret. Per gentile concessione del Centro canadese di architettura. Regalo di Jacqueline Jeanneret Un uomo trasporta un sacco di vestiti nella zona di Simla. Pierre Jeanneret. Per gentile concessione del Centro canadese di architettura. Regalo di Jacqueline Jeanneret Edizione in facsimile del taccuino di Le Corbusier, noto come l’album Punjab. Pubblicazioni Lars Müller, Fondazione Le Corbusier, Parigi Le Corbusier seduto sul sedile anteriore della jeep mentre studia una mappa. Pierre Jeanneret. Per gentile concessione del Centro canadese di architettura. Regalo di Jacqueline Jeanneret Fotografia 1

L’India, culla di alcune delle civiltà più antiche del mondo, era un Paese molto giovane quando ottenne l’indipendenza dall’Impero britannico nel 1947.

Dopo il trauma della divisione del Paese nello stesso anno, che vide la creazione del Pakistan e durante la quale furono uccise fino a due milioni di persone e altri 18 milioni furono sfollate, i leader della nuova India hanno pensato di proiettare la “più grande democrazia del mondo” nel futuro ridisegnando la sua architettura.

È quello che aveva in mente Jawaharlal Nehru, primo ministro indiano, quando nel 1951 invitò l’architetto svizzero Le Corbusier – al secolo Charles-Edouard Jeanneret – a disegnare il progetto di una capitale per il neonato Stato del Punjab, una regione tagliata a metà dalla partizione.

Nell’area di Chandigarh, Le Corbusier esamina una mappa appoggiata sul cofano della jeep utilizzata per esplorare la regione. Pierre Jeanneret. Per gentile concessione del Centro canadese di architettura. Pierre Jeanneret. Per gentile concessione del Centro canadese di architettura. Regalo di Jacqueline Jeanneret

A quel tempo, Le Corbusier era già un’icona del modernismo e dell’architettura, ma la costruzione della città di Chandigarh rappresentava una sfida irrinunciabile. Dopo tutto, si trattava di uno dei più ambiziosi esperimenti di pianificazione urbana e di architettura moderna del XX secolo.

L’ambizione modernista

Le Corbusier prevedeva di costruire una nuova città modernista partendo da zero. In seguito, Chandigarh sarebbe stata completata da appartamenti arredati, edifici governativi, sale cinematografiche e scuole.

Il progetto pose l’asticella molto in alto in merito alle possibilità dell’architettura moderna dell’epoca. Fu seguito, un decennio dopo, da un’opera simile: la costruzione della capitale brasiliana, Brasília, progettata da Oscar Niemeyer, partner di Le Corbusier nel progetto del Palazzo di vetro delle Nazioni Unite a New York (1948-1952).

Durante le prime settimane di visita alla regione in cui sarebbe stata costruita la città, Le Corbusier tenne un taccuino in cui annotò i suoi appunti, gli schizzi e le sue riflessioni personali, nonché le soluzioni schematiche elaborate durante gli incontri con le autorità locali e gli urbanisti.

Schizzi e appunti realizzati da Le Corbusier durante le prime settimane della sua visita in India. Pubblicazioni Lars Müller, Fondazione Le Corbusier, Parigi

Dagli anni Cinquanta sono stati pubblicati innumerevoli studi sullo sviluppo di Chandigarh, ma si sa ben poco delle fasi embrionali della sua pianificazione. L’album Punjab di Le Corbusier, conservato presso la Fondazione CorbusierCollegamento esterno di Parigi, è una fonte essenziale per ricostruire le problematiche affrontate dal piccolo team di architetti e funzionari governativi che svilupparono il profilo di Chandigarh in pochi giorni. È anche un notevole resoconto della realtà locale che Le Corbusier documentò durante i suoi viaggi nella regione.

Chandigarh non è stato l’unico segno lasciato dall’architetto svizzero in India. Le Corbusier si occupò anche di progetti architettonici meno spettacolari in altre città dell’India settentrionale, come ad Ahmedabad.

Centro del commercio tessile fin dall’inizio del XV secolo, Ahmedabad contava 70 fabbriche tessili sparse per la città quando, all’inizio degli anni Cinquanta, Le Corbusier fu contattato per progettare un edificio simbolo per l’Associazione dei proprietari di mulini. Costruito tra il 1952 e il 1954, l’edificio è stato utilizzato dall’associazione per quasi 60 anni, anche se negli anni Novanta alcune sue parti erano oramai cadute in rovina.

Eliminare il Raj britannico

Dietro l’invito di Nehru c’era l’intenzione di prevalere sulle tracce coloniali lasciate dal Raj britannico in tutto il Paese, e in modo più evidente nelle principali città.

Calcutta fu fondata dalla Compagnia delle Indie Orientali. Le prime notizie sulla nascita dell’insediamento risalgono al 1690, anche se gli scavi effettuati nella zona hanno dimostrato che la popolazione ha abitato il sito dove sorge la città per più di 2’000 anni.

Mumbai (in precedenza Bombay) è stata profondamente trasformata dagli architetti britannici dal XVIII secolo fino all’indipendenza. Oggi presenta ancora numerosi edifici neoclassici e gotico-vittoriani. Per alcune persone, è la città più vittoriana del mondo, persino più di qualsiasi città britannica.

Anche Delhi, antica e nuova, è stata progettata da potenze invasori. Le fondamenta dell’attuale area storica di Delhi furono gettate nel XIII secolo dagli invasori musulmani, seguiti poi dai re Mughal provenienti dall’Asia centrale. Delhi fu incorporata dall’Impero britannico nel 1803 e diventò capitale dell’India nel 1931, con una struttura urbana totalmente rinnovata sviluppata dalla potenza coloniale.

Probabilmente, l’invito ad architetti e urbanisti occidentali a progettare e riprogettare edifici e città nell’India poco dopo l’indipendenza potrebbe essere visto oggi come un ulteriore passo verso la colonizzazione culturale del Paese. All’epoca, tuttavia, rappresentava piuttosto un ambizioso tentativo di integrare l’India nel flusso moderno globale dell’epoca.

Atelier del Collegio di architettura di Le Corbusier e Aditya Prakash. Alamy Stock Photo

Le Corbusier aderì a questa visione e fece del suo meglio per mescolare la realtà indiana da lui vissuta – con le sue antiche tecnologie di sopravvivenza, le sue filosofie e le sue credenze – con il quadro modernista. “Sarà una città di alberi”, scrisse in una lettera alla moglie. “Di fiori e di acqua, di case semplici come quelle dei tempi di Omero e di alcuni splendidi edifici del più alto livello di modernismo, dove regneranno le regole della matematica”.

Le Corbusier concepì il piano urbanistico di Chandigarh sulla base del corpo umano. Doveva comprendere una “testa” (il complesso del Campidoglio), un “cuore” (il centro della città), i “polmoni” (gli spazi aperti), l'”intelletto” (le scuole), il “sistema circolatorio” (la rete stradale) e le “viscere” (la zona industriale). Il concetto della città si basa su quattro funzioni principali: abitare, lavorare, curare il corpo e lo spirito e spostarsi.

La maggior parte della città fu completata all’inizio degli anni Sessanta e il progetto richiese il trasferimento di oltre 20’000 persone da 58 villaggi.

Campo di battaglia architettonico

Lo spirito di innovazione che portò Le Corbusier e altri architetti occidentali in India a metà del XX secolo è in contrasto con il campo di battaglia architettonico del Paese di oggi.

Da quando si è insediato nel 2014, il primo ministro Narendra Modi ha portato avanti un’agenda nazionalista indù, mettendo in scena una versione indiana delle “guerre culturali” occidentali, con l’obiettivo di arginare l’opposizione politica e di esautorare l’enorme minoranza musulmana – circa 213 milioni di persone, pari al 15% della popolazione.

Questa ondata nazionalistica sta concentrando i suoi sforzi su un passato a volte fantasticato. Gli esempi abbondano. Modi sta affrontando l’eredità coloniale cambiando i nomi di strade e città in tutto il Paese. A Delhi, il suo piano di riqualificazione dell’area amministrativa di Central Vista è un’iniziativa faro per rimodellare l’architettura della capitale indiana, rinnovando il tratto di monumenti ed edifici governativi risalenti all’epoca britannica.

Allo stesso tempo, la costruzione e la ristrutturazione di templi indùCollegamento esterno sono apertamente presentate come parte del suo sforzo di creare una “Nuova India “Collegamento esterno – un’idea di “un Paese capace di mantenere il suo antico patrimonio e di ripristinare la sua gloria spirituale e culturale, avanzando al contempo verso le sue aspirazioni moderne”.

Una recente questione controversa del Governo è la ricerca dei resti della città mitologica di IndraprasthaCollegamento esterno, che si suppone giaccia sotto Delhi. Sono stati scavati strati e strati di antichi insediamenti, ma finora non è stata trovata alcuna traccia della leggendaria città menzionata nel poema epico Mahabharata, composto intorno al IV secolo a.C..

Nel frattempo, molte pietre miliari del modernismo dei primi anni dell’Indipendenza mostrano evidenti segni di decadenza, rispecchiando l’affievolirsi della loro visione originale.

Traduzione di Luigi Jorio

