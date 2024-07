Perché i libri di Pushkin stanno scomparendo dalle biblioteche europee

Una copia della prima edizione de "Il prigioniero del Caucaso" di Alexander Pushkin all'Università di Varsavia. Afp Or Licensors

Le edizioni originali dei libri di Alexander Pushkin possono valere decine di migliaia di franchi. Questo è presumibilmente uno dei motivi per cui una scia di criminali si è scatenata in tutta Europa.

Promenade des Bastions a Ginevra: due uomini rubano quattro preziose prime edizioni del poeta nazionale russo Alexander Pushkin dalla Biblioteca di Stato. Il valore assicurativo dei libri antichi è elevato: 173’000 franchi svizzeri. Perché proprio Pushkin? Le tracce portano in Russia.

Il furto avvenuto a Ginevra il 31 ottobre 2023 non è un caso isolato: dal 2022 sono sparite preziose prime edizioni da numerose biblioteche europee. Ciò che colpisce è che i ladri stanno prendendo di mira i classici russi, in particolare le opere del poeta Alexander Pushkin, morto nel 1837.

Europol arresta i presunti criminali georgiani

Nell’aprile 2024, l’autorità di polizia europea EuropolCollegamento esterno ha arrestato i presunti autori del misterioso furto di libri. Alcune persone di nazionalità georgiana vengono arrestate in Francia, Georgia, Lituania, Lettonia ed Estonia.

Pacchi sigillati con la merce sequestrata. Europol

Sono sospettate di aver rubato almeno 170 libri per un valore di 2,5 milioni di euro. Alcuni dei beni sono stati sequestrati.

Furto di libri nella biblioteca di Ginevra

La procura di Ginevra non vuole commentare le indagini in corso. Sul caso specifico di Ginevra, ha indicato a SRF che due persone hanno richiesto ripetutamente gli stessi libri per diversi giorni.

Quattro opere del poeta russo Alexander Pushkin sono scomparse dalla biblioteca di Ginevra il 31 ottobre 2023. Keystone / Martial Trezzini

Alla chiusura serale della biblioteca, il personale ha scoperto che gli effetti personali dei due uomini erano ancora lì, ma le quattro prime edizioni di Pushkin erano scomparse. Erano sparite anche un’opera in traduzione russa di Johann Hübner e una traduzione russa di Samuel von Puffendorff.

Nessun acquirente russo sul mercato europeo delle aste

Cyril Koller, amministratore delegato della casa d’aste Koller di Zurigo, ha dichiarato a proposito di questa misteriosa serie di furti: “Tali beni rubati non possono essere venduti nelle case d’asta europee. L’origine dei libri deve essere controllata meticolosamente da case d’asta affidabili”.

Inoltre, la guerra in Ucraina ha cambiato radicalmente il mercato europeo delle aste: gli e le acquirenti russi erano già diminuiti dopo l’annessione della Crimea nel 2014, e dopo la guerra in Ucraina sono diventati inesistenti.

Simboli dell’imperialismo nella Russia di Putin

Con queste opere si possono realizzare somme enormi sul mercato nero. Ulrich Schmid, professore di studi sull’Europa orientale all’Università di San Gallo, sospetta che questi libri non siano venduti solo in Russia, ma che dietro di essi ci possa essere addirittura una clientela.

“Nella Russia di Putin, Alexander Pushkin è visto come un simbolo dell’imperialismo russo. Non si può escludere che gli oligarchi stiano cercando di usare questi libri per posizionarsi come figure culturali in un nuovo clima patriottico”, afferma Schmid.

La biblioteca di Ginevra non ha voluto commentare il furto di libri. Né vuole dichiarare se le misure di sicurezza sono state rafforzate dopo l’incidente. Secondo l’autorità giudiziaria europea Eurojust, le accuse dovrebbero essere formulate nelle prossime settimane. Forse parte del mistero del furto del libro di Pushkin sarà risolto in tribunale.

