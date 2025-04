Come funziona la democrazia diretta in Svizzera?

Molte persone vorrebbero delle votazioni popolari come in Svizzera. Ma cosa sono esattamente gli strumenti di democrazia diretta elvetici dell'iniziativa popolare e del referendum e come si è sviluppato il sistema attuale?

7 minuti

In nessun altro Paese ci sono così tante votazioni popolari come in Svizzera.

Le prime votazioni si sono svolte ben oltre 100 anni fa e ancora oggi il popolo svizzero è chiamato a decidere su questioni locali, regionali e nazionali in date prestabilite.

La Svizzera combina un sistema di democrazia rappresentativa con degli strumenti di democrazia diretta. Nella storia del Paese ci sono state delle votazioni che hanno cambiato il sistema stesso: nel 1891, la maggioranza ha votato a favore dell’introduzione dell’iniziativa popolare.

Altri sviluppi

Altri sviluppi Dal maggioritario al proporzionale: le ragioni di una scelta storica Questo contenuto è stato pubblicato al Nel 1918, in un contesto di generale instabilità politica, il popolo svizzero ha compiuto un passo storico a favore di un sistema elettorale proporzionale. Come si spiega questo cambiamento? E quali conseguenze ha avuto? In Svizzera l’ultima guerra civile risale al 1847. Di breve durata, sancisce la vittoria dei cantoni protestanti e l’istituzione di un’egemonia… Di più Dal maggioritario al proporzionale: le ragioni di una scelta storica

Nel 1918, un’iniziativa popolare accettata alle urne ha nuovamente modificato il sistema elettorale in Svizzera. Da allora, nella maggior parte dei Cantoni si applica il sistema proporzionale. Ciò significa che se un partito ottiene il 30% dei voti in un Cantone con dieci seggi del Consiglio nazionale, la camera bassa del Parlamento svizzero, ottiene tre dei dieci seggi.

Un importante capitolo della storia degli strumenti democratici diretti svizzeri riguarda la tardiva e travagliata introduzione del suffragio femminile, con un ampia maggioranza di uomini che votò contro la sua introduzione nel 1959.

Altri sviluppi Il lungo cammino verso il suffragio femminile Perché ci è voluto così tanto tempo per introdurre il suffragio femminile in Svizzera? Di più Il lungo cammino verso il suffragio femminile

Le donne svizzere possono votare a livello nazionale dal 1971. L’ultimo Cantone ha dovuto applicare il suffragio femminile nel 1991, in seguito a una sentenza del Tribunale federale, la più alta istanza giuridica del Paese.

Quali sono gli strumenti di democrazia diretta in Svizzera?

In Svizzera diversi strumenti della democrazia diretta possono essere utilizzati per portare il popolo alle urne. La forma più conosciuta è l’iniziativa popolare.

Cittadini e cittadine possono ricorrere all’iniziativa popolare per sottoporre all’elettorato una modifica della Costituzione federale. Per andare alle urne, devono raccogliere almeno 100’000 firme valide di persone con diritto di voto nell’arco di 18 mesi.

Contenuto esterno

Tuttavia, la stragrande maggioranza delle iniziative popolari della storia elvetica non è riuscita a convincere la maggioranza del popolo o dei Cantoni.

Questo non significa comunque che queste iniziative popolari non abbiano avuto alcun effetto. Le iniziative popolari sono infatti anche uno strumento per iscrivere una determinata questione nell’agenda politica. Il Governo e il Parlamento possono reagire alle iniziative con delle controproposte (controprogetto).

Altri sviluppi

Altri sviluppi Quando la Svizzera tagliò l’erba sotto i piedi al suo esercito Questo contenuto è stato pubblicato al Gli svizzeri 30 anni fa votarono sull’abolizione dell’esercito. L’esito dello scrutinio spazzò via la guerra fredda dalla mente della gente? Di più Quando la Svizzera tagliò l’erba sotto i piedi al suo esercito

Il referendum obbligatorio è un altro strumento della democrazia diretta. Se il Governo e il Parlamento svizzeri vogliono modificare la Costituzione o aderire a organizzazioni internazionali quali l’Unione Europea o la NATO, deve essere indetto un referendum obbligatorio.

Il referendum facoltativo, invece, è una votazione popolare indetta da un comitato di cittadini su una legge approvata. Se il Governo e il Parlamento hanno approvato una legge, cittadini e cittadine possono lanciare un referendum contro di essa. Se raccolgono almeno 50’000 firme valide in 100 giorni, il popolo si esprimerà alle urne.

Il popolo spesso vota come raccomandato dal Governo

Nella storia della Svizzera, la maggioranza dell’elettorato ha spesso votato seguendo la volontà di Governo e Parlamento, anche nei referendum.

Lo strumento di democrazia diretta che elettori ed elettrici hanno usato più frequentemente per rovesciare una decisione del Governo e del Parlamento è il referendum facoltativo.

Contenuto esterno

Cosa sono i “controprogetti” alle iniziative popolari?

Prima che un’iniziativa popolare venga sottoposta alle urne, il Parlamento federale si china sulla questione. Le due Camere – il Consiglio nazionale e il Consiglio degli Stati – ne discutono: decidono se accettare o respingere l’iniziativa o se adottare un proprio controprogetto.

In Svizzera ci sono due forme di controprogetto. Con un controprogetto diretto, il Parlamento crea un’opzione supplementare per il voto sull’iniziativa popolare.

Alle urne, il popolo può decidere di accettare il controprogetto, di accettare l’iniziativa popolare o di rifiutarli entrambi.

Contenuto esterno

Il controprogetto indiretto è una proposta legislativa adottata dal Parlamento.

Se il comitato di cittadini all’origine del l’iniziativa popolare è soddisfatto della proposta parlamentare, può decidere di ritirare l’iniziativa popolare. Altrimenti, l’iniziativa sarà comunque sottoposta a votazione. Se l’iniziativa popolare viene respinta alle urne, è il controprogetto indiretto a entrare in vigore.

La maggioranza dei Cantoni

Le iniziative popolari e i referendum obbligatori, per essere accettati, richiedano non solo la maggioranza del popolo, ma anche quella dei Cantoni. Questo conferisce un peso maggiore ai piccoli Cantoni con una popolazione ridotta.

Tuttavia, è raro che un’iniziativa popolare ottenga la maggioranza dei voti ma non la maggioranza dei Cantoni. L’ultima volta è successo nel 2020, quando l’iniziativa “Per imprese responsabili” è fallita alle urne per non aver convinto la maggioranza dei Cantoni. Questa situazione si era verificata solo un’altra volta, nel 1955.

La maggioranza dei Cantoni è stata spesso decisiva nei referendum. Ad esempio, nel 2013 è fallito un referendum obbligatorio che avrebbe uniformato la politica familiare in Svizzera. La proposta aveva convinto il 54,3% dell’elettorato, ma non la maggioranza dei Cantoni.

L’indennità di maternità, invece, è stata introdotta nel 2004, sebbene la maggioranza dei Cantoni fosse contraria. Si trattava di un referendum facoltativo relativo a una modifica legislativa, per cui non era richiesta la maggioranza dei Cantoni.

Il modo in cui vengono utilizzati i diritti democratici diretti è cambiato

Nei primi decenni della Confederazione svizzera dopo il 1848, il referendum obbligatorio è stato l’unico strumento di democrazia diretta. Gli uomini che avevano diritto di voto lo usavano per esprimere il loro disappunto. Nella maggior parte delle votazioni dell’epoca, la maggioranza era costituita dai “no”.

Altri sviluppi

Altri sviluppi Il Consiglio federale svizzero, i punti forti di un Governo “debole” Questo contenuto è stato pubblicato al Quasi nessun Governo gode di tanta fiducia tra la popolazione quanto il Consiglio federale svizzero. Vi spieghiamo perché. Di più Il Consiglio federale svizzero, i punti forti di un Governo “debole”

Questa situazione è cambiata gradualmente dopo l’introduzione del referendum facoltativo nel 1874. Il referendum facoltativo ha portato il Governo e il Parlamento a cercare di raggiungere dei compromessi. La maggioranza del mondo politico ha infatti interesse a evitare che dei cittadini e delle cittadine insoddisfatti indicano un referendum.

Secondo il Dizionario storico della SvizzeraCollegamento esterno, la percentuale di referendum facoltativi tenuti nel corso del XX secolo si è stabilizzata a “circa il 6%” delle proposte legislative.

Contenuto esterno

L’iniziativa popolare è stata introdotta nel 1891. Il ricorso all’iniziativa è diventato più frequente negli ultimi decenni. Dal 1891 al 1930 sono state proposte solo 25 iniziative popolari. Dagli anni Settanta ce ne sono state più di 40 ogni decennio.

Dal 1891 al 2024, sono state adottate alle urne solo 26 iniziative popolari. Quattordici di queste votazioni hanno avuto luogo nel XXI secolo.

Altri sviluppi

Altri sviluppi La nostra newletter sulla democrazia Se il vostro cuore batte per la democrazia, siete nel posto giusto. Vi raccontiamo gli sviluppi, i dibattiti e le sfide: restate sintonizzati. Di più La nostra newletter sulla democrazia

A cura di Mark Livingston

Tradotto con l’aiuto di DeepL/lj